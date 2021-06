Venerato: "Il Napoli cerca il sostituto di Bakayoko, è lotta a due tra Berge e Thorsby" (Di sabato 26 giugno 2021) Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal, Toma Basic è il prescelto del Napoli in caso di addio di Fabian Ruiz, ma al momento la ricerca è concentrata sul sostituto di Bakayoko. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Al momento Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono alla ricerca di un mediano più strutturato per sostituire Tiemoué Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito in azzurro. In pole position c'è Sander ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 giugno 2021) Secondo quanto riportato da Ciro, esperto di mercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal, Toma Basic è il prescelto delin caso di addio di Fabian Ruiz, ma al momento la riè concentrata suldi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Al momento Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono alla ridi un mediano più strutturato per sostituire Tiemoué, tornato al Chelsea dopo il prestito in azzurro. In pole position c'è Sander ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - emilio_giuliano : Se lo dice #venerato, wuagliu, @insigne rimane a #napoli. ???????? - Armadillina : RT @julien170905: Anche voi siete d'accordo con Venerato secondo cui il Napoli starebbe seguendo un mister x per la fascia sx? Sarà mica lu… - ivanotenneriel1 : RT @julien170905: Anche voi siete d'accordo con Venerato secondo cui il Napoli starebbe seguendo un mister x per la fascia sx? Sarà mica lu… - infoitsport : Rai, Venerato: 'Al Napoli piacciono Nandez e Lykogiannis. Tsimikas? Non arriverà' -