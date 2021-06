Vanessa Ferrari vs Lara Mori, ordine di rotazione della finale: in palio il pass olimpico. Chi si esibisce prima? (Di sabato 26 giugno 2021) Vanessa Ferrari e Lara Mori si sfidano a Doha (Qatar) per conquistare un pass nominale per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Siamo giunti al duello finale: oggi pomeriggio (attorno alle ore 17.00) si deciderà chi volerà ai Giochi. La bresciana partirà favorita nei confronti della toscana, ma si preannuncia grande equilibrio sulla pedana del corpo libero all’Aspire Dome, dove va in scena l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. La bresciana deve vincere oppure arrivare seconda ma davanti alla rivale diretta e con un esercizio da almeno ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021)si sfidano a Doha (Qatar) per conquistare unnominale per le Olimpiadi di Tokyo 2021. Siamo giunti al duello: oggi pomeriggio (attorno alle ore 17.00) si deciderà chi volerà ai Giochi. La bresciana partirà favorita nei confrontitoscana, ma si preannuncia grande equilibrio sulla pedana del corpo libero all’Aspire Dome, dove va in scena l’ultima tappaCoppa del Mondo di ginnastica artistica. La bresciana deve vincere oppure arrivare seconda ma davanti alla rivale diretta e con un esercizio da almeno ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Vanessa Ferrari vs Lara Mori in DIRETTA: il duello per il pass olimpico! Chi vola a Tokyo 2021? Battaglia tota… - mayafoxqua_m : RT @ginnasticando: ????Una sfida tutta da vivere: Vanessa Ferrari e Lara Mori volano in finale a Doha ??Nell'articolo il commento del DTN En… - tuttopuntotv : Il weekend di Eurosport e Discovery+ si accende con la nostra Vanessa Ferrari #Eurosport #DiscoveryPlus… - ginnasticando : ????Una sfida tutta da vivere: Vanessa Ferrari e Lara Mori volano in finale a Doha ??Nell'articolo il commento del D… - ginnasticando : ???? Doha World Cup: resoconto della Prima giornata! ?? Oggi dalle 16.30 la gara di qualifica di Lara Mori e Vanessa… -