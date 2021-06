Traffico Roma del 26-06-2021 ore 15:30 (Di sabato 26 giugno 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati in redazione Massimo vecchi Buon pomeriggio sulla via Pontina a seguito di un incidente avvenuto all’altezza di via di Vallerano si stanno formando code nelle due direzioni verso Pomezia partire dall’ Eur in viale dell’Oceano Pacifico ed a Spinaceto in direzione Roma ripercussioni anche sul raccordo anulare con codina avvicinamento all’uscita per la puntina nelle due carreggiate della via del Mare in carreggiata esterna e dalla Laurentina in interna regolare la circolazione sul resto del territorio dalle 16 alle 20 in centro doppia manifestazione a Roma Pride 2020 di raccolta dei partecipanti dalle 16:30 alle ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 giugno 2021) LuceverdeBen ritrovati in redazione Massimo vecchi Buon pomeriggio sulla via Pontina a seguito di un incidente avvenuto all’altezza di via di Vallerano si stanno formando code nelle due direzioni verso Pomezia partire dall’ Eur in viale dell’Oceano Pacifico ed a Spinaceto in direzioneripercussioni anche sul raccordo anulare con codina avvicinamento all’uscita per la puntina nelle due carreggiate della via del Mare in carreggiata esterna e dalla Laurentina in interna regolare la circolazione sul resto del territorio dalle 16 alle 20 in centro doppia manifestazione aPride 2020 di raccolta dei partecipanti dalle 16:30 alle ...

