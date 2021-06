Tornava a casa dopo una serata con gli amici, 14enne morto sul colpo. Sotto choc l’automobilista (Di sabato 26 giugno 2021) Velletri, tragedia in strada. Perde la vita a soli 14 anni a causa di un incidente stradale. La tragedia è avvenuta durante le ore della notte scorsa precisamente in via Colle Caldara a Velletri (Roma). Un impatto troppo violento e gravi le lesioni ripotate, il 14enne muore a bordo del suo scooter. Gravissimo l’incidente che ha strappato via per sempre la vita all’adolescente D.C. a bordo dello scooter. Il 14enne stava percorrendo via Colle Caldara quando si è violentemente scontrato contro l’auto, una Volkswagen Golf, con alla guida un uomo di 38 anni. Impatto troppo violento e lesioni gravissime non hanno concesso ai sanitari prontamente intervenuti ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Velletri, tragedia in strada. Perde la vita a soli 14 anni a causa di un incidente stradale. La tragedia è avvenuta durante le ore della notte scorsa precisamente in via Colle Caldara a Velletri (Roma). Un impatto troppo violento e gravi le lesioni ripotate, ilmuore a bordo del suo scooter. Gravissimo l’incidente che ha strappato via per sempre la vita all’adolescente D.C. a bordo dello scooter. Ilstava percorrendo via Colle Caldara quando si è violentemente scontrato contro l’auto, una Volkswagen Golf, con alla guida un uomo di 38 anni. Impatto troppo violento e lesioni gravissime non hanno concesso ai sanitari prontamente intervenuti ...

Advertising

Steno5Stelle : RT @lvoir: Poi dicono che la schiavitù non esiste. Camarda Fantamadi, 27 anni. 24 euro a giornata (meno di 3 euro l'ora) per lavorare nei c… - phildancefc : RT @lvoir: Poi dicono che la schiavitù non esiste. Camarda Fantamadi, 27 anni. 24 euro a giornata (meno di 3 euro l'ora) per lavorare nei c… - Tonyo2305 : RT @lvoir: Poi dicono che la schiavitù non esiste. Camarda Fantamadi, 27 anni. 24 euro a giornata (meno di 3 euro l'ora) per lavorare nei c… - ravenclark96 : RT @lvoir: Poi dicono che la schiavitù non esiste. Camarda Fantamadi, 27 anni. 24 euro a giornata (meno di 3 euro l'ora) per lavorare nei c… - FrancoZerulo : @matteosalvinimi pingone!!!...al mio paese un nero ha aiutato un vecchietto che e' caduto mentre tornava a casa con… -