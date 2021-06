Tesoretto Juve da 50 milioni: in tre pronti a partire, ecco chi (Di sabato 26 giugno 2021) Mercato Juve: Tesoretto di 50 milioni dalla cessioni. In tre pronti a partire per risanare le casse della Vecchia Signora Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve potrebbe beneficiare di un Tesoretto da 50 milioni di euro in estate da reinvestire in acquisti. Tre giocatori, infatti, potrebbero partire e lasciare posto a nuovi innesti per la squadra di Massimiliano Allegri. Trattasi di Merih Demiral, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio: tre esuberi in difesa che porterebbero ad una cinquantina di milioni di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Mercatodi 50dalla cessioni. In treper risanare le casse della Vecchia Signora Secondo quanto riportato da Tuttosport, lapotrebbe beneficiare di unda 50di euro in estate da reinvestire in acquisti. Tre giocatori, infatti, potrebberoe lasciare posto a nuovi innesti per la squadra di Massimiliano Allegri. Trattasi di Merih Demiral, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio: tre esuberi in difesa che porterebbero ad una cinquantina didi ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @J_network24: ?? #Calciomercato | Tre i possibili calciatori da sacrificare per la #Juve: tesoretto da 50 milioni - ilbianconerocom : Juve, il tesoretto cessioni: può sfondare i 50 milioni solo con la difesa - J_network24 : ?? #Calciomercato | Tre i possibili calciatori da sacrificare per la #Juve: tesoretto da 50 milioni - gilnar76 : Mercato #Juve: tesoretto di ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - junews24com : Mercato Juve: tesoretto di 50 milioni dalla cessioni. In tre pronti a partire - -