Serata con gli amici | poi si affaccia dal parapetto e cade | gravissimo un 30enne

Advertising

QuiMediaset_it : Su #Rete4 inarrestabile @QuartoGrado. Il prodotto targato #Videonews nella serata di ieri ha segnato il nuovo recor… - poliziadistato : Buona serata da Longarone (Belluno). Dopo il temporale l'arcobaleno con lo sfondo della diga del Vajont.… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con la romantic-comedy dell'estate con protagonista #CanYaman… - LaMilanesiana : @bettywrong inaugura la serata a Bassano del Grappa con il Sindaco Elena Pavan @cittadibassano - Barbara20993343 : ?????Che dire.... ....buon proseguimento di serata.. .....con un buon Moijto..???? #Buonaserata #aperitivi #myphoto -

Ultime Notizie dalla rete : Serata con

ilgazzettino.it

... dopo aver trascorso lapresso una vicina birreria in via Ippodromo, 'le staffe', si erano incamminati insieme per tornare a casa, ma all'intersezionevia Chilesotti, i due 29enni avevano ...... i volontari della Fondazione La Via della Felicità, nelladi lunedì 28 giugno, tornano nello stesso quartiere per continuarele attività di pulizia del quartiere. La scelta di tornare ...Cade dal parapetto della scalinata e rovina a terra, sbattendo la faccia a terra e perdendo i sensi: grave un uomo di 30 anni di Dolo. L'incidente è avvenuto alle 2.40 della notte ...Sono tanti gli appuntamenti che animeranno questa Estate 2021: dal teatro sotto le stelle con spettacoli dialettali di varie Compagnie Teatrali del Territorio, spettacoli musicali ...