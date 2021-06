Salernitana, società affidata a un Trust: parola alla Figc (Di sabato 26 giugno 2021) SALERNO - Claudio Lotito e Massimo Mezzaroma , alla fine, hanno scelto di inviare una Pec in cui cedevano tutto il pacchetto azionario della Salernitana ad un Trust : adesso la parola è della Figc, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021) SALERNO - Claudio Lotito e Massimo Mezzaroma ,fine, hanno scelto di inviare una Pec in cui cedevano tutto il pacchetto azionario dellaad un: adesso laè della, ...

Advertising

rtl1025 : ?? E' appena arrivata alla #Federcalcio la proposta di trust per la #Salernitana da parte del presidente della… - sportli26181512 : Salernitana, società affidata a un Trust: parola alla Figc: Effettuato il passo che dovrebbe portare alla cessione… - perchetendenza : 'Lotito': Perché ieri sera ha inviato alla Figc una pec in cui ha comunicato ufficialmente di non aver trovato un a… - infoitsport : Cessione Salernitana, Pec inviata alla Figc: la società affidata ad un trust - MarioC1969 : @mirkonicolino La Salernitana ha tutte le ragioni di partecipare al campionato di serie A perché conquistata sul ca… -