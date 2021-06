Pronto soccorso devastato | 4 indagati

Advertising

CarlaBuy : Ho realizzato che fra due anni farò cinquant’anni e niente, qui al pronto soccorso sono tutti carini - salernonotizie : Pronto soccorso Ruggi, condizioni di lavoro sempre più precarie per i dipendenti - Obsolete_LG : RT @ParcodiGiacomo: @Smartitina Quando si incontra un pensatore libero, cosa c'è di più facile che etichettarlo? 'Negazionista', 'omofobo',… - mammadeicarlini : Ieri avevo una pertitella di pallavolo ma gli avversari non si sono presentati perché erano tutti al pronto soccors… - contropensiero1 : RT @ParcodiGiacomo: @Smartitina Quando si incontra un pensatore libero, cosa c'è di più facile che etichettarlo? 'Negazionista', 'omofobo',… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto soccorso

Fanpage.it

Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato il 38enne in. Nulla da fare per il minorenne, deceduto sul colpo. La salma è stata trasportata all'istituto di medicina legale ...Giunto sul posto il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure all'automobilista, poi, trasportato in ambulanza aldell'ospedale 'San Giovanni di Dio' di Agrigento. Ha ...Il primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Montichiari è accusato di aver volutamente somministrato farmaci letali a due pazienti di 61 e 80 ...Le due vittime sono morte sul colpo, gli altri quattro coinvolti sono ricoverati in condizioni gravi, tra Brescia e Bergamo, in prognosi riservata Sabato 26 Giugno 2021, 09:08 - Ultimo aggiornamento: ...