Parma, Maresca: “Ho rinunciato a offerte importanti, torniamo in A in due anni” (Di sabato 26 giugno 2021) Le parole del neo allenatore del Parma ed ex Manchester City, Enzo Maresca, nel corso dell'intervista concessa a Sport Week Leggi su mediagol (Di sabato 26 giugno 2021) Le parole del neo allenatore deled ex Manchester City, Enzo, nel corso dell'intervista concessa a Sport Week

Advertising

tcm24com : L'allenatore del Parma, Maresca: 'Torneremo in serie A in due anni' #maresca #parma - psb_original : Parma, Maresca: 'Ho chiesto giocatori adatti al mio gioco. C'è l'ambizione di riportare subito questa piazza in A'… - ParmaLiveTweet : Maresca a SportWeek: 'Avevo altre offerte, ma ho scelto Parma. Torniamo in A in due anni' - SerieBNewsCom : ????Enzo #Maresca sta per accogliere un nuovo attaccante: il #Parma è ad un passo da #Benedyczak?? - Raf_DiBi : @bennygiardina Basta aspettare due mesi e si stabilisce a Parma al posto di Maresca -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Maresca Equilibrio, giovani e modulo: ecco il Parma di Maresca ... l'intenzione è di giocare con il modulo 4 - 2 - 3 - 1 (modulo di partenza ma facilmente trasformabile a [?] L'articolo Equilibrio, giovani e modulo: ecco il Parma di Maresca proviene da SportParma...

Parma, c'è fiducia per Vazquez ... ma il trequartista ex Siviglia - svincolato - sarebbe spinto ad accettare la proposta biennale del Parma per via della grande amicizia e stima che lo lega a Enzo Maresca. Si va verso un weekend ...

Equilibrio, giovani e modulo: ecco il Parma di Maresca Sport Parma Calciomercato Parma, pronte le visite mediche | Bomber per Maresca!Calciomercato Parma, pronte le visite mediche | Bomber per Maresca! Il Parma di Maresca sta per chiudere un nuovo colpo in attacco: affare in dirittura d'arrivo per Adrian Benedyczak.

Equilibrio, giovani e modulo: ecco il Parma di Maresca In attesa dei rinforzi e dell’apertura ufficiale del calciomercato che ridisegneranno il volto del Parma, vi sveliamo alcune idee tattiche del calcio di mister Maresca. Partendo dalla rosa attuale e d ...

... l'intenzione è di giocare con il modulo 4 - 2 - 3 - 1 (modulo di partenza ma facilmente trasformabile a [?] L'articolo Equilibrio, giovani e modulo: ecco ildiproviene da SportParma...... ma il trequartista ex Siviglia - svincolato - sarebbe spinto ad accettare la proposta biennale delper via della grande amicizia e stima che lo lega a Enzo. Si va verso un weekend ...Il Parma di Maresca sta per chiudere un nuovo colpo in attacco: affare in dirittura d'arrivo per Adrian Benedyczak.In attesa dei rinforzi e dell’apertura ufficiale del calciomercato che ridisegneranno il volto del Parma, vi sveliamo alcune idee tattiche del calcio di mister Maresca. Partendo dalla rosa attuale e d ...