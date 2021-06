Messico | scontro tra cartelli droga | 18 morti in stato Zacatecas

Advertising

Corriere : Messico, violento scontro a fuoco fra i cartelli della droga: 18 morti - Sonia74161873 : RT @Agenzia_Ansa: Messico, scontro armato tra narcos: 18 morti nello stato di Zacatecas - Soniacmdf : RT @Corriere: Messico, violento scontro a fuoco fra i cartelli della droga: 18 morti - angiuoniluigi : RT @Corriere: Messico, violento scontro a fuoco fra i cartelli della droga: 18 morti - angiuoniluigi : RT @Corriere: Messico, violento scontro a fuoco fra i cartelli della droga: 18 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Messico scontro

Agenzia ANSA

Le autorità "finora" non hanno però stabilito un collegamento tra questa vicenda e lodi ieri, secondo il portavoce. Ilè scosso da un'ondata di violenza legata al traffico di droga ...La zona dove è avvenuto loa fuoco era un tempo controllata dal cartello degli Zetas, caduto però ormai in disgrazia e adesso relegato a un ruolo marginale, lasciando così il terreno agli ...Come in un romanzo di Don Winslow. Una strage. Una delle tante stragi nell’infinita guerra fra i cartelli messicani della droga. Stavolta il bilancio è di 18 morti: i corpi delle vittime, crivellati d ...(ANSA) – CITTÀ DEL MESSICO, 25 GIU – Uno scontro tra trafficanti di droga ha provocato la morte di 18 persone ieri in un’area isolata dello stato di Zacatecas, nel Messico centrosettentrionale. Lo ren ...