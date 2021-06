L’insospettabile che il Barcellona vuole soffiare a Juventus e Inter (Di sabato 26 giugno 2021) Il Barcellona si fionda su un calciatore che piace anche a Juventus e Inter: affare ‘insospettabile’ da venti milioni di euro Occhi in Serie A. Il Barcellona ci pensa, il giovane talento del nostro campionato può diventare un obiettivo di mercato. Dovesse andare così, la strada dei blaugrana si andrebbe a incrociare ancora una volta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 giugno 2021) Ilsi fionda su un calciatore che piace anche a: affare ‘insospettabile’ da venti milioni di euro Occhi in Serie A. Ilci pensa, il giovane talento del nostro campionato può diventare un obiettivo di mercato. Dovesse andare così, la strada dei blaugrana si andrebbe a incrociare ancora una volta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

semprelibri : RT @MariaAlongi2: Il vero involucro del pensiero è l’anima: essa è insospettabile come tutte le verità che non si vedono ma che ci riempion… - SalaLettura : RT @MariaAlongi2: Il vero involucro del pensiero è l’anima: essa è insospettabile come tutte le verità che non si vedono ma che ci riempion… - RetwittL : RT @MariaAlongi2: Il vero involucro del pensiero è l’anima: essa è insospettabile come tutte le verità che non si vedono ma che ci riempion… - guastellae : RT @MariaAlongi2: Il vero involucro del pensiero è l’anima: essa è insospettabile come tutte le verità che non si vedono ma che ci riempion… - MariaAlongi2 : Il vero involucro del pensiero è l’anima: essa è insospettabile come tutte le verità che non si vedono ma che ci ri… -

Ultime Notizie dalla rete : L’insospettabile che L'operaio insospettabile che abusava della figlioletta, la filmava e metteva tutto online IL GIORNO