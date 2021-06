Juve-Locatelli, Tardelli: «Vi svelo un aneddoto sulla mia carriera» (Di sabato 26 giugno 2021) Marco Tardelli, ex calciatore della Juve, ha parlato così di Manuel Locatelli, obiettivo della squadra bianconera Intervistato da Sportweek, Marco Tardelli ha parlato così di Manuel Locatelli, obiettivo della Juve. «Ci sono club che devono vincere a tutti i costi. Ci sono momenti in cui hai bisogno del giocatore pronto, come il Milan con Ibra – lo svedese ha portato qualità, esperienza, leadership, alzando il livello di tutta la squadra – e ci sono momenti in cui bisognerebbe avere più coraggio. Locatelli voleva giocare e al Milan non aveva più spazio, forse perché il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Marco, ex calciatore della, ha parlato così di Manuel, obiettivo della squadra bianconera Intervistato da Sportweek, Marcoha parlato così di Manuel, obiettivo della. «Ci sono club che devono vincere a tutti i costi. Ci sono momenti in cui hai bisogno del giocatore pronto, come il Milan con Ibra – lo svedese ha portato qualità, esperienza, leadership, alzando il livello di tutta la squadra – e ci sono momenti in cui bisognerebbe avere più coraggio.voleva giocare e al Milan non aveva più spazio, forse perché il ...

