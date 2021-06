Interviste post qualifiche Gp Stiria: le parole dei Top 3 (Di sabato 26 giugno 2021) Max Verstappen ha ottenuto la sua sesta pole position in carriera e partirà davanti al rivale Hamilton. Di seguito le Interviste post qualifiche del Gp di Stiria dei Top 3 piloti. qualifiche Gp Stiria: Verstappen ancora in pole Interviste post qualifiche Gp Stiria: Verstappen è sicuro di vincere? Ha voluto fortemente la seconda pole position consecutiva in stagione Max Verstappen, protagonista indiscusso del sabato di F1. L’olandese ha parlato così nel post qualifiche del Gp di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 giugno 2021) Max Verstappen ha ottenuto la sua sesta pole position in carriera e partirà davanti al rivale Hamilton. Di seguito ledel Gp didei Top 3 piloti.Gp: Verstappen ancora in poleGp: Verstappen è sicuro di vincere? Ha voluto fortemente la seconda pole position consecutiva in stagione Max Verstappen, protagonista indiscusso del sabato di F1. L’olandese ha parlato così neldel Gp di ...

Advertising

legabasketfem : .@SangaMondo supera 66-72 Basket Pegli all'overtime e conquista la Finale per il 5/6 posto della Coppa Italiana Und… - legabasketfem : Castelnuovo Scrivia supera 79-52 Salerno Basket '92 nella finale 9/10 posto della Coppa Italiana Under 20 ?????? ?????… - RecInHome13 : @Misurelli77 Servono gesti seri e azioni culturali. Inginocchiarsi non ha senso. Gli stati dovrebbero impegnarsi ad… - particeIIa : @uglyskinnybitch non so se hai mai letto quel post che girava di interviste di st*pratori che raccontavano come sce… - legabasketfem : .@lupebasket supera 74-30 @SangaMondo nella terza partita della 3ª giornata della Coppa Italiana Under 20 ?????? ?????… -