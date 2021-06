Incidente lago di Garda, autopsia sul corpo di Greta: i risultati (Di sabato 26 giugno 2021) Incidente lago di Garda, questa mattina è stato fatto l’esame sul corpo dell’altra vittima del sinistro di una settimana fa Greta Nedrotti (Foto Facebook)Sono arrivati i risultati dell’autopsia fatta sul corpo di Greta Nedrotti morta sabato sera con l’amico Umberto Garzanella, il proprietario della barca travolta da un motoscafo. Gli esami autoptici hanno rilevato che la ragazza aveva numerose fratture ma è morta per annegamento e non sul colpo. Garzanella, 37enne, è invece deceduto subito. L’autopsia doveva essere fatta ... Leggi su ck12 (Di sabato 26 giugno 2021)di, questa mattina è stato fatto l’esame suldell’altra vittima del sinistro di una settimana faNedrotti (Foto Facebook)Sono arrivati idell’fatta suldiNedrotti morta sabato sera con l’amico Umberto Garzanella, il proprietario della barca travolta da un motoscafo. Gli esami autoptici hanno rilevato che la ragazza aveva numerose fratture ma è morta per annegamento e non sul colpo. Garzanella, 37enne, è invece deceduto subito. L’doveva essere fatta ...

