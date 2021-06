Incidente in barca a Salò, un investitore tedesco barcolla e cade in acqua: «Volevano godersi la bella vita» (Di sabato 26 giugno 2021) Bevevano champagne a bordo del motoscafo i due tedeschi 52enni indagati nell'inchiesta sullo scontro tra barche avvenuto sabato scorso a Salò, sulla sponda bresciana del Lago di... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 26 giugno 2021) Bevevano champagne a bordo del motoscafo i due tedeschi 52enni indagati nell'inchiesta sullo scontro tra barche avvenuto sabato scorso a, sulla sponda bresciana del Lago di...

Advertising

mattinodinapoli : Incidente in barca a Salò, un investitore tedesco barcolla e cade in acqua: «Volevano godersi la bella vita» - Gazzettadmilano : Ancora un incidente in barca sul Lago di Como, morto un ragazzo di 22 anni. - zizionice : RT @Ticinonline: La barca travolta da un motoscafo di turisti belgi #motoscafo #turisti #belgi #incidente #lario #ragazzi #tragedia h… - Ticinonline : La barca travolta da un motoscafo di turisti belgi #motoscafo #turisti #belgi #incidente #lario #ragazzi… - TgrRaiLombardia : Gravissimo incidente al largo di Tremezzina, nel Comasco. Lo riporta @laprovinciadico. Un motoscafo da sci nautico… -