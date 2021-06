F1, Lewis Hamilton: “Devo porre i miei complimenti a Max che già da ieri è perfetto” (Di sabato 26 giugno 2021) Lewis Hamilton commenta la propria performance poco dopo la fine del Gran Premio di Stiria, ottava prova del Mondiale F1 2021. Il sette volte campione del mondo ha realizzato il terzo tempo nella Q3, ma scatterà dalla seconda casella grazie alla sanzione del teammate Valtteri Bottas. Ricordiamo infatti la sanzione inflitta al finnico che ieri, nel corso della FP2, ha bloccato la corsia dei box mentre provava a gommare la zona del pit stop. I commissari sportivi hanno ritenuto pericolosa la situazione provocata da Bottas che domani partirà dal quinto posto. Hamilton ha affermato ai microfoni della massima formula poco dopo ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021)commenta la propria performance poco dopo la fine del Gran Premio di Stiria, ottava prova del Mondiale F1 2021. Il sette volte campione del mondo ha realizzato il terzo tempo nella Q3, ma scatterà dalla seconda casella grazie alla sanzione del teammate Valtteri Bottas. Ricordiamo infatti la sanzione inflitta al finnico che, nel corso della FP2, ha bloccato la corsia dei box mentre provava a gommare la zona del pit stop. I commissari sportivi hanno ritenuto pericolosa la situazione provocata da Bottas che domani partirà dal quinto posto.ha affermato ai microfoni della massima formula poco dopo ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VINCE IL GP DI FRANCIA? ?? Super rimonta dell’olandese su Lewis Hamilton I risultati ?… - sportface2016 : #F1 #StyrianGP, le parole di Lewis #Hamilton dopo le qualifiche - gianlutanci : RT @SkySportF1: ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ? - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ? -