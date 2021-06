Europei calcio 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming in chiaro 26 giugno (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo due giorni di sosta ripartono dagli ottavi di finale gli Europei di calcio 2021. Sarà la grande sfida tra Italia e Austria. Gli azzurri andranno a caccia di conferme dopo un girone decisamente positivo, rilanciando ulteriormente la loro candidatura per la finale. Ad aprire la giornata la sfida tra Galles e Danimarca in programma ad Amsterdam alle ore 18.00. La compagine che dovrà fare ovviamente a meno di Eriksen partono decisamente favoriti ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare Bale e compagni. In serata, alle ore 21.00, l’Italia scenderà in campo a Londra contro l’Austria. I ragazzi di Mancini sono ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Dopo due giorni di sosta ripartono dagli ottavi di finale glidi. Sarà la grande sfida tra Italia e Austria. Gli azzurri andranno a caccia di conferme dopo un girone decisamente positivo, rilanciando ulteriormente la loro candidatura per la finale. Ad aprire la giornata la sfida tra Galles e Danimarca inad Amsterdam alle ore 18.00. La compagine che dovrà fare ovviamente a meno di Eriksen partono decisamente favoriti ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare Bale e compagni. In serata, alle ore 21.00, l’Italia scenderà in campo a Londra contro l’Austria. I ragazzi di Mancini sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei calcio Tutti i tormentoni creati dalla Nazionale italiana ... così come i Mondiali e gli Europei riuniscono ogni due anni il nostro paese calcistico. E se le ... consideriamo allora benevolmente i tormentoni del calcio come un incentivo affinché il nostro amore ...

Signori dopo il calcioscommesse, il sogno di allenare e l'incubo da scacciare: "Se avessi battuto quel rigore negli Usa..." Di freccette, però, non di calcio". Di freccette? "Sì. Capii che la precisione e più importate ... cosa pensa della nazionale di Mancini? "Le condizioni e le qualità per far bene agli Europei c'erano e ...

Europei, il programma degli ottavi di finale

Calcio RSM, La Fiorita: nasce una corazzata con l'ex Rimini Pedrelli, Prandelli e Zulli Si inizia a delineare la rosa de La Fiorita in vista del doppio confronto di Conference League con il Birkirkara e della prossima stagione. Sono tre, al momento, i volti nuovi a disposizione del tecni ...

I tornei estivi di calcio ripartono oggi da Olbia OLBIA. Divertirsi col pallone in sicurezza. Con i campionati Europei in corso, la voglia di giocare è tanta anche per i ragazzi. Dopo un anno di pausa a causa dell’emergenza sanitaria, i campi estivi.

