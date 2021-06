Calciomercato Ternana, Paleari per la porta (Di sabato 26 giugno 2021) TERNI - Per la Ternana , il primo obiettivo nel ruolo di portiere è Alberto Paleari , ma il guaio è che il Genoa vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. L'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 giugno 2021) TERNI - Per la, il primo obiettivo nel ruolo di portiere è Alberto, ma il guaio è che il Genoa vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. L'...

Addio a Casillo, il re di Zemanlandia: dal 4 - 3 - 3 al tridente delle meraviglie, il parco giochi del pallone a Foggia Ecco il pezzo di Calciomercato.com su Zemanlandia, rieditato per l'occasione: 'A volte, nel mondo ... Carlo Ricchetti: attuale vice - allenatore della Ternana Calcio, nello staff del suo amico ed ex ...

Ternana, occhi puntati sui giovani Beruatto e Mazzocchi In attesa dell’apertura delle trattative ufficiali di mercato, spuntano altri due talenti italiani associati alla Ternana, sui quali ci sono però diversi club Sarà sicuramente una Ternana molto giovan ...

