Uomini e Donne, rottura tra Sara e Mauro: il motivo lo svela lei (Di venerdì 25 giugno 2021) Una delle coppie over di Uomini e Donne, Sara e Mauro, ha messo fine alla storia d’amore nata in tv. A raccontare cosa è accaduto è lei. Ritornerà a settembre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 25 giugno 2021) Una delle coppie over di, ha messo fine alla storia d’amore nata in tv. A raccontare cosa è accaduto è lei. Ritornerà a settembre… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

matteosalvinimi : GRAZIE! Invece di essere indagati, donne e uomini in divisa andrebbero solo ringraziati! #iostoconilpoliziotto ??… - FratellidItalia : ?? Noi stiamo con i nostri uomini e le nostre donne in divisa ?????????????? ?? Link: - ale_villarosa : Per “Commissario straordinario” #Draghi, lo chiamo così perché mi vergogno a chiamarlo premier, non esistono uomini… - PiccolaEly82 : RT @la_trapy: Preparatevi alle esterne tipo uomini e donne - IsaeChia : #UominieDonne, Jessica Antonini furiosa con Davide Lorusso: “Non inventare caz*ate, devo tirar fuori i messaggi?” -