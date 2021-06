Tutto quello che dovete sapere su MLOL, la Biblioteca digitale del Sistema bibliotecario bergamasco (Di venerdì 25 giugno 2021) Circa 50 mila utenti e 80 mila prestiti realizzati sono i numeri della diffusione bergamasca di Media Library Online, la Biblioteca digitale a cui basta veramente poco per appassionarsi. Un catalogo vastissimo di eBook, audio, filmati e non solo a disposizione di tutti gli utenti con il classico prestito di 30 giorni Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 25 giugno 2021) Circa 50 mila utenti e 80 mila prestiti realizzati sono i numeri della diffusione bergamasca di Media Library Online, laa cui basta veramente poco per appassionarsi. Un catalogo vastissimo di eBook, audio, filmati e non solo a disposizione di tutti gli utenti con il classico prestito di 30 giorni

Advertising

borghi_claudio : *** OBBLIGO VISUALE *** Difficilmente c'è qualcosa di più importante da vedere di questa conferenza che abbiamo org… - lucatelese : Quindi ricapitolando: le parole di Draghi sulla possibilità della vaccinazione eterologa smentiscono tutto quello c… - ZZiliani : Davvero una bellissima notizia. In bocca al lupo #Zeman e grazie per tutto quello che hai fatto per il calcio, per… - HappelFK : Si va bene tutto quello che volete ma la #Salernitana ? Non è che la ammettono direttamente in CL? #gravinaout - MagdaG2 : RT @misia_sck: non capisco come due estranei riescono a trasportarci in tutto quello che fanno ! Forse perché abbiamo bisogno d persone ver… -