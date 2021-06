Advertising

meb : Riforma della #Giustizia: sì a separazione delle carriere e a processi più rapidi, ma senza rinunciare a garanzie c… - LegaSalvini : ++ I SEI QUESITI DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA ++ 1. Riforma del CSM 2. Responsabilità diretta dei magistrati 3. E… - raffaellapaita : In piazza con la delegazione di @ItaliaViva e il Presidente Gian Domenico Caiazza alla manifestazione dell’Unione d… - dippolitowilma : RT @francescagraz1: Sostegno referendum separazione carriere, in piazza ci sono tutti tranne Pd e M5s. Italia Viva Boschi:'IV è accanto ai… - FirenzePost : Riforma delle pensioni, è sempre aperto il cantiere ma sembra ristretto a triplice e governo -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma delle

PMI.it

... unadegli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per il lavoro": è quanto si ...e Mario Ghini (segretario generale Uil Liguria) diretta ai parlamentari liguri alla vigiliatre ...'I cittadini convintamente hanno firmato la Petizione rafforzativa delladel Fisco che tra ... L'anno bianco fiscale con il bloccocartelle esattoriali per il 2021 e l'abolizione dell'IRAP.Facebook Twitter Pinterest Dopo mesi di negoziati, il trilogo raggiunge oggi il traguardo della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) dell’UE, che resterà in vigore fino al 2027 (entrata in vig ...La nuova Giunta dell’associazione “Francesco Salvi” ha illustrato oggi, nell’ultima giornata di astensione dalle udienze, le ragioni dell’iniziativa. Il neo presidente Dei Lazzaretti: “Recluteremo i p ...