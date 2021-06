Quante cose dobbiamo perdere

(Di sabato 26 giugno 2021) Are ere ire. Ere. Se perdo te cosa farò/ io non so più restare sola/ ti cercherò e piangerò/ come un bambino che ha paura/ m’hai insegnato a volerti bene/ hai voluto la mia vita: ecco ti appartiene/ ma ora insegnami, se lo vuoi tu/ a lasciarti, a non amarti più (Se perdo te, Patty Pravo, 1967).la testa,la ragione, la calma, la memoria.la vita,i sensi,la partita,la faccia, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

RobertoBurioni : I funebri amano affermare che i vaccini non proteggono contro la variante delta. Ora io vi chiedo quante cose nella… - break_chainz : @thenightwe2met Quante cose si scoprono - sz_zama : Quante cose che mi tengo dentro????? - bartiol : RT @spighissimo: Almeno è sicuro di non incontrare qualche pezzente con il RdC...minchia quante cose che si fanno con 15k sul conto, c'è ch… - filosophia10 : @rokifi17 @yeswecaaaaaaan @tommaso_zorzi Sai quante cose carine gli scriviamo noi? Lui risponde quasi sempre solo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Quante cose

Il Manifesto

In fase di progettazione è importante tenere a mente alcunefondamentali quali: Il Web Server :... Quindi, se il tuo sito forniscepiù informazioni possibili riguardo un determinato ......quotidiano confindustriale "Il Sole 24 Ore" " spesso attento anche agli aspetti tecnici delle... Sarebbe interessante conosceredi quelle intenzioni si sono effettivamente concretizzate nel ...Il comico: «Sono stato a un passo dal giocare in serie A. Quelli che il calcio? Simona Ventura non voleva sapere nulla prima della diretta. Sanremo fu una centrifuga» ...Non si è Cristiano Ronaldo per caso: arrivare a certi livelli e soprattutto restarci è il frutto di grandi sacrifici, sia in allenamento che a tavola ...