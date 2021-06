Onda K: ecco come la Corea sta conquistando il mondo (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Onda K, ovvero la conquista del mondo da parte del soft power from Corea ormai non conosce più limiti. Nel mondo è dovunque K Fever: dal cinema all’arte (vedi foto in questo articolo), dalla cucina alla bellezza… Galleria d’arte Echo Fine Arts – Jee Young Lee. Cinema. Cucina. Arte. Bellezza. Moda. Tv. Ovunque nel mondo è Korea Fever. Al cinema impazza Oldboy, il film di Park Chan-Wook, Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2004. “Rifatto” da Spike Lee, in versione americana. Omaggiato da Quentin Tarantino con un: “È il film che avrei voluto fare io”. È tornato nelle sale riaperte in versione ... Leggi su amica (Di venerdì 25 giugno 2021) L’K, ovvero la conquista delda parte del soft power fromormai non conosce più limiti. Nelè dovunque K Fever: dal cinema all’arte (vedi foto in questo articolo), dalla cucina alla bellezza… Galleria d’arte Echo Fine Arts – Jee Young Lee. Cinema. Cucina. Arte. Bellezza. Moda. Tv. Ovunque nelè Korea Fever. Al cinema impazza Oldboy, il film di Park Chan-Wook, Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2004. “Rifatto” da Spike Lee, in versione americana. Omaggiato da Quentin Tarantino con un: “È il film che avrei voluto fare io”. È tornato nelle sale riaperte in versione ...

