Non si muore di solo Covid, ma anche di (altrui) avidità e indifferenza: la triste storia di Angela (Di venerdì 25 giugno 2021) Fanno commuovere ma soprattutto indignare le parole di Micaela, nipote di Angela (nome di fantasia), morta dopo essere stata “sballottata” da un residence per anziani a un ospedale, poi a una RSA, quindi di nuovo in ospedale e per finire ancora in un hospice. Non abbiamo voluto cambiare nulla di ciò che ha scritto per descrivere i momenti vissuti fino al tragico epilogo. Non è purtroppo la prima volta che succede un caso del genere, ma non per questo non ci dobbiamo indagare e ribellare, affinché non accada più. I fatti sono successi tra Campagnano e Roma. La storia di “Angela” «Vorrei raccontarvi una storia. C’era una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 giugno 2021) Fanno commuovere ma soprattutto indignare le parole di Micaela, nipote di(nome di fantasia), morta dopo essere stata “sballottata” da un residence per anziani a un ospedale, poi a una RSA, quindi di nuovo in ospedale e per finire ancora in un hospice. Non abbiamo voluto cambiare nulla di ciò che ha scritto per descrivere i momenti vissuti fino al tragico epilogo. Non è purtroppo la prima volta che succede un caso del genere, ma non per questo non ci dobbiamo indagare e ribellare, affinché non accada più. I fatti sono successi tra Campagnano e Roma. Ladi “” «Vorrei raccontarvi una. C’era una ...

Advertising

lauraboldrini : È come se esistessero due Unioni Europee. Quella che difende il rispetto dei diritti. E quella di Varsavia e Buda… - RobertoBurioni : Dal grafico ISS pubblicato da @Ruffino_Lorenzo è chiaro che ormai si ammalano solo i non vaccinati. Ci sono due Ita… - pbersani : Adesso basta! La logistica non può essere una giungla. È ora di metterci mano con decisione - DiegoCarriero13 : RT @lauraboldrini: È come se esistessero due Unioni Europee. Quella che difende il rispetto dei diritti. E quella di Varsavia e Budapest,… - franciribolla : RT @chiarachefacose: muore di schiavitù. non di caldo. non di 'fatica'. -