«Non ci costringano a scegliere, il dialogo riprenda» (Di venerdì 25 giugno 2021) Giovanni Currò, vicepresidente della commissione finanze della Camera, è uno dei deputati del Movimento 5 Stele emergenti, animatore del gruppo che si è denominato «Innovare» che raccoglie molti eletti al primo mandato. «Auspico che ora tra Grillo e Conte ci sia un confronto vero – dice – la guerra dei comunicati non porta da nessuna parte». Si aspettava una situazione del genere? Dal punto di vista del coinvolgimento emotivo di Grillo, che ormai conosciamo, rispondo di sì. La parte che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

