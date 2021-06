Locatelli: 'Le discoteche riapriranno con green pass e criteri precisi' (Di venerdì 25 giugno 2021) Un tema caldo per l'estate che verrà è quello delle discoteche, per cui il governo, assieme al Cts dovrà presto prendere una decisione, con un occhio alla sempre più diffusa variante delta. Entra in ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 giugno 2021) Un tema caldo per l'estate che verrà è quello delle, per cui il governo, assieme al Cts dovrà presto prendere una decisione, con un occhio alla sempre più diffusa variante delta. Entra in ...

SkyTG24 : Via libera del Cts all'apertura delle discoteche in zona bianca, lo ha confermato Franco Locatelli a @toniacart dur… - globalistIT : - SkyTG24 : ?? Franco Locatelli 'Le discoteche riapriranno ma con alcuni criteri. Stabilire una data per la riapertura delle dis… - infoitinterno : Covid, Locatelli: Da Cts ok a discoteche con green pass, data spetta al governo - Santy86089940 : La variante indiana fa paura. Vertice d'urgenza con Speranza a Locatelli - Il Tempo -