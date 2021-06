Islanda senza Covid: via tutte le restrizioni (anche il distanziamento) (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu – In Islanda via tutte le restrizioni anti Covid. E’ la prima nazione europea (non fa parte dell’Ue) a tornare completamente alla normalità pre pandemia. Il governo di Reykjavik ha deciso per lo stop sia alle mascherine che al distanziamento. Eliminate tutte le restrizioni insomma, a partire da domani nell’isola di ghiaccio e di fuoco non esisteranno più le misure che da oltre un anno vigono in tutta Europa. Dopo 15 mesi nessuno sarà più costretto a indossare la mascherina e a rispettare il cosiddetto “distanziamento sociale”. Addio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu – Invialeanti. E’ la prima nazione europea (non fa parte dell’Ue) a tornare completamente alla normalità pre pandemia. Il governo di Reykjavik ha deciso per lo stop sia alle mascherine che al. Eliminateleinsomma, a partire da domani nell’isola di ghiaccio e di fuoco non esisteranno più le misure che da oltre un anno vigono in tutta Europa. Dopo 15 mesi nessuno sarà più costretto a indossare la mascherina e a rispettare il cosiddetto “sociale”. Addio ...

