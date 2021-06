Genova, tensione tra polizia e lavoratori ex Ilva: alla fine gli agenti tolgono il casco in segno di solidarietà – Video (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo le tensioni della mattinata, lo sciopero continua ma il clima si rasserena tra gli operai e le forze dell’ordine chiamate a presidiare i portoni chiusi delle istituzioni genovesi. Al termine dello scambio di spintoni e manganellate, come ormai di prassi, gli operatori di polizia rispondono alla richiesta dei lavoratori ex Ilva e accettano di togliere il casco terminato il servizio anti-sommossa nel quale sarebbero rimasti lievemente feriti quattro poliziotti e due lavoratori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo le tensioni della mattinata, lo sciopero continua ma il clima si rasserena tra gli operai e le forze dell’ordine chiamate a presidiare i portoni chiusi delle istituzioni genovesi. Al termine dello scambio di spintoni e manganellate, come ormai di prassi, gli operatori dirispondonorichiesta deiexe accettano di togliere ilterminato il servizio anti-sommossa nel quale sarebbero rimasti lievemente feriti quattro poliziotti e due. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

