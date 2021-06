Friends – The Reunion, “Gunther” assente a causa di un tumore allo stadio terminale (Di venerdì 25 giugno 2021) Lo scorso mese è andata in scena la tanto attesa Reunion del cast di Friends. Un evento planetario che ha visto riunirsi dopo 30 anni tutti gli attori che hanno partecipato a questa straordinaria seria. O meglio, quasi tutti. Purtroppo infatti all’appello mancava fisicamente James Michael Tyler, conosciuto a tutti come Gunther, il barista dello L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Lo scorso mese è andata in scena la tanto attesadel cast di. Un evento planetario che ha visto riunirsi dopo 30 anni tutti gli attori che hanno partecipato a questa straordinaria seria. O meglio, quasi tutti. Purtroppo infatti all’appello mancava fisicamente James Michael Tyler, conosciuto a tutti come, il barista dello L'articolo

Advertising

Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di giovedì 24 giugno In Francia è arrivata sulla tv in… - RoAnaSal69 : Breakfast a #Savoca. Immancabile la #granita al #limone per rinfrescarsi in questo caldo siciliano. #LaPiazzetta b… - fckvmrt : jimin e taehyung che se li sono mangiati a colazione quei photo booth che dire the prettiest best friends - _Emolo_ : RT @AngySalemigirl: We are the Champions My Friends.... Madooo che gioia cosa siamo #prelemi cosa... Cazzoooo ??????????. Vai Pier meriti tutto… - AngySalemigirl : We are the Champions My Friends.... Madooo che gioia cosa siamo #prelemi cosa... Cazzoooo ??????????. Vai Pier meriti tu… -