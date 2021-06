Fratoianni: 'Orban campione nel limitare le libertà, con la Ue non c'entra nulla' (Di venerdì 25 giugno 2021) Un intervento duro contro le politiche xenofobe e sovranisti in atto in Europa,a partire da quelle di Orban ed Erdogan, e un invito alla politica italiana ed europea a combattere contro tali dittatori. Leggi su globalist (Di venerdì 25 giugno 2021) Un intervento duro contro le politiche xenofobe e sovranisti in atto in Europa,a partire da quelle died Erdogan, e un invito alla politica italiana ed europea a combattere contro tali dittatori.

