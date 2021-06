Covid, incidenza in Vda scesa a 10 casi su 100 mila abitanti (Di venerdì 25 giugno 2021) L'incidenza settimanale di contagi da Covid - 19 in Valle d'Aosta è scesa a 10,5 nuovi casi su 100 mila abitanti nel periodo 18 - 24 giugno (la media nazionale è di 11). E' la terza settimana in cui ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 giugno 2021) L'settimanale di contagi da- 19 in Valle d'Aosta èa 10,5 nuovisu 100nel periodo 18 - 24 giugno (la media nazionale è di 11). E' la terza settimana in cui ...

Advertising

istsupsan : #covid ??È online il nuovo report esteso: ?? la maggior parte dei nuovi casi segnalati di infezione è in soggetti non… - AnsaValledAosta : Covid, incidenza in Vda scesa a 10 casi su 100 mila abitanti. Indice Rt salito da 0,68 a 0,79 #ANSA - Rosskitty77 : RT @archimedix73: E cosa ancora un dito in C...? ??????????????? stanno mandando il green pass anche a chi ha fatto solo la prima dose per la… - SoniaLaVera : RT @MediasetTgcom24: Cts: ok all'apertura delle discoteche con il green pass #covid - malatinvisibili : RT @MediasetTgcom24: Speranza: 'Mascherina fondamentale, obbligatorio portarla con sé' #covid -