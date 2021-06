Centrodestra | Berlusconi | ' nel 2023 un solo partito | lucida follia e straordinaria occasione' 2

(Di venerdì 25 giugno 2021) (Adnkronos) - "Dal 1994 il mio sogno, il nostro sogno -ha ricordato- non eraquello di fermare i comunisti, era allora ed è oggi quello di cambiare la democrazia italiana e rendere il nostro sistema politico simile a quello delle grandi democrazie, soprattutto la democrazia americana ed inglese. Un sistema fondato su due partiti, uno della destra democratica e del centro liberale, l'altro della sinistra socialista e statalista. Le democrazie più mature funzionano tutte così". "Questa trasformazione è già nel cuore dei nostri elettori, ma non è ancora nell'organizzazione del sistema politico italiano. Oggi abbiamo un'opportunità ...

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Berlusconi

Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio, in collegamento telefonico con una ...ci prenderemo tutto il tempo necessario per trovare un candidato che possa unire tutto il", ...Percio' andiamo avanti, con il Presidentead indicare la strada da seguire come quella della crescente unita' del. Per Milano abbiamo le idee chiare: vinceremo anche in questa ..."Dal 1994 il mio sogno, il nostro sogno -ha ricordato Berlusconi- non era solo quello di fermare i comunisti, era allora ed è oggi quello di cambiare la democra ...Un partito unico del centrodestra "sul modello dei Repubblicani americani da offrire agli elettori nel 2023". Lo ha auspicato Silvio Berlusconi nel corso di un intervento telefonico all'evento di lanc ...