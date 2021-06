Beach soccer | niente Mondiale per l’Italia | sconfitta contro la Spagna

(Di venerdì 25 giugno 2021)perdivolley. Gli Azzurri sono stati sconfitti dallaa 7 secondi da fischio finale dei tempi supplementari (5-4) nel quarto di finale del torneo di qualificazione dopo sei vittorie consecutive tra qualificazioni europee e mondiali. “Siamo partiti bene, stavamo gestendo la partita, poi purtroppo gli episodi ci sono andati– ha detto il ct Emiliano Del Duca – Abbiamo avuto la palla per andare in vantaggio con Josep jr., poi siamo stati puniti da un’ingenuità. Abbiamo fatto un grande percorso, meritavamo di andare a Mosca, ma questo è uno sport ...

Nazaré (Portogallo), 25 giugno 2021 - Italia beffata: la Nazionale di beach soccer del viareggino Gori abbandona il sogno di andare al Mondiale sfuma a 7 secondi dalla fine: vince la Spagna, 5-4 al su ...Un episodio, molto dubbio, ha deciso un incontro durissimo e ricco di emozioni. Purtroppo però l'Italia deve salutare la possibilità di partecipare ai Mondiali di beach soccer 2021: nello scontro dire ...