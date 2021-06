Alieni e Ufo: il report del Pentagono sulla verità della loro esistenza (Di venerdì 25 giugno 2021) Grandissima curiosità per il report del Pentagono sugli Ufo e gli Alieni pubblicato oggi. Non è un film di fantascienza ma la realtà. A quanto pare, gli Alieni non esistono ma gli Ufo, intesi come oggetti volanti, si. E’ quanto scritto all’interno del documento prodotto dall’intelligence americana. Alieni: da Orson Wells al Pentagono. Esistono veramente? Il 30 ottobre 1938, Orson Wells, per il programma “La Guerra dei mondi” imitò lo stile dei giornalisti e si avvalse dell’aiuto di alcuni rumoristi e tecnici del giornale radio per realizzare una diretta quanto più possibile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) Grandissima curiosità per ildelsugli Ufo e glipubblicato oggi. Non è un film di fantascienza ma la realtà. A quanto pare, glinon esistono ma gli Ufo, intesi come oggetti volanti, si. E’ quanto scritto all’interno del documento prodotto dall’intelligence americana.: da Orson Wells al. Esistono veramente? Il 30 ottobre 1938, Orson Wells, per il programma “La Guerra dei mondi” imitò lo stile dei giornalisti e si avvalse dell’aiuto di alcuni rumoristi e tecnici del giornale radio per realizzare una diretta quanto più possibile ...

Advertising

extrahomnes : RT @pepppe772: Dopo questa gli alieni e gli #ufo fanno dietro front: 'Signore, ci eravamo sbagliati, nessuna forma di vita intelligente su… - giovanna_esse : #UFO #Alieni #ET #UAP #UAPreport Ok, con un pizzico di orgoglio: NOI ve lo avevamo detto il #2_aprile_2020 oggi la… - gl1t6h : ?? NOTIZIE AGGIORNATE ?? EASY LIFE A THE O2 Vivi un'esperienza musicale interattiva in modalità Creativa, presenta… - nk192610 : #Fortnite BR News-Feed Update EASY LIFE A THE O2 Vivi un'esperienza musicale interattiva in modalità Creativa, pres… - fortniteitleak : Alle 21:30 si attiverà la LTM Creativa degli O2. Partecipate e completatela per ottenere la musica lobby UFO e Alie… -