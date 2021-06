Alessandro Preziosi, chi è la sua fidanzata? Ecco la sua vita privata (Di venerdì 25 giugno 2021) Alessandro Preziosi è un attore di cinema e televisione molto noto ed apprezzato, recente protagonista della miniserie Masantonio – Sezione scomparsi in onda su Canale 5. Alessandro Preziosi, è stato a lungo molto considerato un vero e proprio sex symbol, e anche se è stato legato con diverse donne, viene tutt’ora considerato un uomo che fa “strage di cuori”, anche se in realtà è molto riservato in merito alla propria vita privata. Alessandro non si è mai sposato, ma è stato a lungo legato a Rossella Zito, dalla quale ha avuto il primogenito Andrea Eduardo. In periodi ... Leggi su puglia24news (Di venerdì 25 giugno 2021)è un attore di cinema e televisione molto noto ed apprezzato, recente protagonista della miniserie Masantonio – Sezione scomparsi in onda su Canale 5., è stato a lungo molto considerato un vero e proprio sex symbol, e anche se è stato legato con diverse donne, viene tutt’ora considerato un uomo che fa “strage di cuori”, anche se in realtà è molto riservato in merito alla proprianon si è mai sposato, ma è stato a lungo legato a Rossella Zito, dalla quale ha avuto il primogenito Andrea Eduardo. In periodi ...

Advertising

MediasetPlay : Hey, proprio tu... sei pronto per stasera? ???? Appuntamento imperdibile in prima serata su #Canale5 con l'inizio de… - MediasetPlay : 'È il personaggio più intimo che mi sia capitato di affrontare' Vi aspettiamo stasera su #Canale5 e in streaming s… - Anna50732053 : Misantropo, scontroso, taciturno e cinico. Il suo nome è Elio #Masantonio (Alessandro Preziosi) detective fuori dag… - glooit : La storia di Masantonio, chi è l’investigatore interpretato da Alessandro Preziosi leggi su Gloo… - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 25 giugno, in prima serata su Canale 5, prende il via la nuova serie #Masantonio – Sezione scomparsi” con p… -