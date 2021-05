Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2021 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

DEL 24 MAGGIO ORE 10.20 SUL RACCORDO IN INTERNA CODE TRA VIA CASILINA E L'APPIA CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELL'A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA PONTINA CODE ALL'ALTEZZA DI BORGO ISONZO IN DIREZIONE DI BORGO PIAVE SEMPRE SULLA PONTINA CODE ALL'ALTEZZA DI BORGO MONTELLO PER LAVORI IN DIREZIONE DI LATINA IN MERITO ALL'EMERGENZA SANITARIA, LA REGIONE LAZIO È IN ZONA GIALLA, RESTA CONFERMATO IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO DALLE 23 ALLE 05.00