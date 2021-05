Trattativa Stato-Mafia, processo d’appello: Dell’Utri per la prima volta in aula (Di lunedì 24 maggio 2021) A sorpresa si è presentato per la prima volta in aula, al processo d’appello per la Trattativa Stato-Mafia, l’ex senatore Marcello Dell’Utri, imputato per minaccia a corpo politico dello Stato. Oggi i Pg Carlo Barbiera e Giuseppe Fici inizieranno la requisitoria del dibattimento presieduto da Angelo Pellino. In primo grado Dell’Utri era Stato condannato a dodici anni di carcere. L’ex manager di Publitalia, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa dai giudici di Palermo, ha finito di scontare la sua pena nel 2019. Avvicinato dall’Adnkronos ha preferito non parlare. “I miei avvocati mi dicono di non dire niente…”, si limita a dire. L'articolo proviene ... Leggi su italiasera (Di lunedì 24 maggio 2021) A sorpresa si è presentato per lain, alper la, l’ex senatore Marcello, imputato per minaccia a corpo politico dello. Oggi i Pg Carlo Barbiera e Giuseppe Fici inizieranno la requisitoria del dibattimento presieduto da Angelo Pellino. In primo gradoeracondannato a dodici anni di carcere. L’ex manager di Publitalia, condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa dai giudici di Palermo, ha finito di scontare la sua pena nel 2019. Avvicinato dall’Adnkronos ha preferito non parlare. “I miei avvocati mi dicono di non dire niente…”, si limita a dire. L'articolo proviene ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Secondo il magistrato Nino di Matteo è il gen. Mario Mori a tracciare i confini di un… - reportrai3 : Lunedì alle 21.20 a #Report su @RaiTre testimonianze e documenti inediti, rivelazioni di collaboratori di giustizia… - reportrai3 : A #Report lunedì prossimo alle 21.20 su @RaiTre testimonianze e documenti inediti, rivelazioni di collaboratori di… - italiaserait : Trattativa Stato-Mafia, processo d’appello: Dell’Utri per la prima volta in aula - fisco24_info : Trattativa Stato-Mafia, processo d'appello: Dell’Utri per la prima volta in aula: E' imputato per minaccia a corpo… -

Ultime Notizie dalla rete : Trattativa Stato Fabio Fazio pronto al rinnovo? L'indiscrezione sul futuro di "Che tempo che fa" Fino a poche settimane fa sembrava essere tutto pronto per il suo addio alla Rai mentre ora è stato annunciato il suo rinnovo con la rete ammiraglia che lo vorrebbe ancora con sé . Una trattativa ...

Il governo prova a riscrivere la norma sul blocco dei licenziamenti Orlando ricorda che il decreto è stato approvato all'unanimità dal governo. Ma la sottosegretaria ... Il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stripe, che aveva condiviso la trattativa col governo, ...

Processo trattativa Stato-Mafia: Dell'Utri per la prima volta in aula La Sicilia Processo trattativa Stato-Mafia: Dell'Utri per la prima volta in aula È iniziata la nuova udienza del procedimento d’appello: In primo grado l'ex senatore era stato condannato a dodici anni di carcere PALERMO - È iniziata la nuova udienza del processo d’appello ...

Supercoppa, Inter-Juve si giocherà in Arabia Saudita? Inter-Juventus, match di Supercoppa italiana della prossima stagione, avrebbe già una data, seppur approssimativa, e una città ospitante: come riportato da "La Gazzetta ...

Fino a poche settimane fa sembrava essere tutto pronto per il suo addio alla Rai mentre ora èannunciato il suo rinnovo con la rete ammiraglia che lo vorrebbe ancora con sé . Una...Orlando ricorda che il decreto èapprovato all'unanimità dal governo. Ma la sottosegretaria ... Il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stripe, che aveva condiviso lacol governo, ...È iniziata la nuova udienza del procedimento d’appello: In primo grado l'ex senatore era stato condannato a dodici anni di carcere PALERMO - È iniziata la nuova udienza del processo d’appello ...Inter-Juventus, match di Supercoppa italiana della prossima stagione, avrebbe già una data, seppur approssimativa, e una città ospitante: come riportato da "La Gazzetta ...