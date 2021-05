Superbike | GP Portogallo 2021 | programma | orari | tv | streaming Calendario Estoril 28-30 maggio

Leggi su oasport

(Di lunedì 24 maggio 2021) Dopo uno spettacolare fine settimana in Aragona, il Mondialenon si ferma e si prepara per scendere in pista nella storica location dell’per il secondo atto del, la prima delle due prove che si terranno in. Il tracciato che in passato ha accolto anche il Motomondiale e la F1 ha una metratura di 4.182 metri e si articola in 13 curve, nove a destra e quattro a sinistra. L’è un circuito ‘vecchio stile’ che ha mantenuto negli anni il suo disegno quasi intatto. Lo scorso anno il campionato si chiuse in questo circuito e non mancarono le emozioni nelle due gare e nella prova che determina la griglia di partenza per la sfida di domenica. Il turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha) si impose nella race-1, mentre il britannico Chaz Davies (Ducati) firmò l’ultima competizione ...