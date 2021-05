Sarà pausa di riflessione per la società azzurra: ora una pista torna calda (Di lunedì 24 maggio 2021) L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sul mancato approdo in UEFA Champions League da parte del Napoli e sul nodo allenatori da sciogliere che, ora più che mai, tiene banco. Aurelio De Laurentiis ha salutato Gennaro Gattuso sui social network, al triplice fischio finale e per il quotidiano, ora, ci Sarà una pausa di riflessione della dirigenza azzurra che vedrà, con molte probabilità, riprendere quota anche la candidatura di Luciano Spalletti. Ad ogni modo, la decisione della società Sarà figlia della mancata qualificazione nell’Europa che conta che fa sfumare anche 50 milioni di euro. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 24 maggio 2021) L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sul mancato approdo in UEFA Champions League da parte del Napoli e sul nodo allenatori da sciogliere che, ora più che mai, tiene banco. Aurelio De Laurentiis ha salutato Gennaro Gattuso sui social network, al triplice fischio finale e per il quotidiano, ora, ciunadidella dirigenzache vedrà, con molte probabilità, riprendere quota anche la candidatura di Luciano Spalletti. Ad ogni modo, la decisione dellafiglia della mancata qualificazione nell’Europa che conta che fa sfumare anche 50 milioni di euro.

monaco_in : Il trofeo del Gran Premio di Monaco di quest'anno sarà presentato con una valigetta Louis Vuitton su misura Dopo un… - etaurtsem : Ho appena realizzato che la finale di Wimbledon sarà in contemporanea con gli europei e quindi non potrò vederla. M… - clarinsolia : Finalmente è finito sto campionato che fino all'ultimo secondo mi ha provocato aritmie malsane. Ora posso mettere i… - StileJuve2006 : RT @NinoJfc: Stasera si decide 'solo' se l'anno prox sarà #UCL o #UEL, l'amore e il tifo non verranno mai scalfiti ???? I proclami di addi… - JCTweet_ : RT @NinoJfc: Stasera si decide 'solo' se l'anno prox sarà #UCL o #UEL, l'amore e il tifo non verranno mai scalfiti ???? I proclami di addi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà pausa Che milioni di persone inconsapevoli abbiano cantato Battiato rimane un miracolo ... scritto nell'80 per Alice con una lunga pausa a - ritmica al centro (cosa che la house poi canonizzerà): pronostica un numero uno al discografico che gli dice che sarà un disastro e lassù arriva, ...

Basket serie A play - off: Teodosic e Belinelli sorprendono Brindisi, alla Virtus gara 1 La pausa per l'intervallo riconsegna una Virtus costretta in difesa ad incassare la sfuriata ... Sarà troppo tardi. Vince Bologna che va 1 - 0 nella serie.

