Kevin Spacey, dopo tre anni di oblio dovuti a scandali sessuali, sarà in un film di Franco Nero, che si sta per girare a Torino. Su un caso di pedofilia. (Di lunedì 24 maggio 2021) Kevin Spacey, i film, le serie guarda le foto Tre anni di oblio, di silenzi, di un “the end” che sembrava scolpito per sempre, ormai, prima dei titoli di coda della sua carriera. Invece, Kevin Spacey, 61 anni, pare tutt’altro che finito. Il regista Franco Nero l’ha fortemente voluto nel suo prossimo film, che sta per girare a Torino e che si chiamerà L’uomo che disegnò Dio (The man who drew God). Nella ... Leggi su iodonna (Di lunedì 24 maggio 2021), i, le serie guarda le foto Tredi, di silenzi, di un “the end” che sembrava scolpito per sempre, ormai, prima dei titoli di coda della sua carriera. Invece,, 61, pare tutt’altro che finito. Il registal’ha fortemente voluto nel suo prossimo, che sta pere che si chiamerà L’uomo che disegnò Dio (The man who drew God). Nella ...

