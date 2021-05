Corsport | le facce del Napoli raccontavano il disagio di una squadra che non sapeva cosa fare

(Di lunedì 24 maggio 2021) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano racconta lo psicodramma delieri sera contro il Verona. Si può parlare – senza esagerare – di suicidio calcistico? Leavevano spiegato subito le sensazioni eildi unache non, sembrava paralizzata e forse lo era, non sarebbe mai entrata nella partita ma anzi ne avrebbe subito lo stress che si portava appresso: in novantasei minuti di approssimazione, ilosservava la leggerezza del Verona, ne veniva soffocato in ogni angolo del campo. On un attimo, durato nove minuti il Verona prendeva quel poco che chiedeva a se stesso, un punto e la dignità, e su un lancio di Günter riemergevano le debolezze del, ...

Advertising

napolista : La squadra non sapeva cosa fare. Novantasei minuti di approssimazione. Gattuso ha buttato dentro gli attaccanti com… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsport facce

Corriere dello Sport.it

Sul. Il tecnico ha capito di che materiale umano dispone e ha osato di più, adattando il modulo ... Le duedel Napoli, però, continua, non dipendono solo da infortuni e Covid.Sul. Il tecnico ha capito di che materiale umano dispone e ha osato di più, adattando il modulo ... Le duedel Napoli, però, continua, non dipendono solo da infortuni e Covid.SU GOSENS - 'Assolutamente, quello è un fallo, non scherziamo. Tutti parlano del protocollo, ma non si sa qual è. In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini parla della Juventus e della sconfitta in C ...Il tecnico ha capito di che materiale umano dispone e ha osato di più, adattando il modulo ai suoi giocatori e non viceversa ...