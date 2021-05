Callejon cuore partenopeo | soffre da casa insieme alla sua vecchia squadra

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli ieri sera ha pareggiato con il Verona con il risultato di 1-1 e si è giocato l’accesso in Champions. Anche l’ex Josè Mariaaveva supportato i suoi dadove non ha voluto perdersi la partita. Ildell’esterno spagnolo è infatti rimasto a Napoli. Questo non è un segreto. Nella sfida di andata tra la sua Fiorentina e gli azzurri non resistette a farsi ritrarre in alcune foto con i suoi vecchi compagni causando l’ira dei suoi nuovi tifosi.avrebbe voluto rimanere al Napoli ma per lui non c’era più spazio. In effetti Lozano prima e Politano poi hanno ottenuto ottimi risultati e la scarta di identità dello spagnolo non mente. Il culmine della sua carriera era finito. Ma questo non significa chesi getti davanti ...