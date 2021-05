Ascolti tv 23 maggio 2021: Rai1 vince, ma Fabio Fazio supera paolo Bonolis (Di lunedì 24 maggio 2021) Ascolti tv: Che tempo che fa secondo, Avanti un altro! terzo Con la Serie A che si giocava i posti Champions sulla pay tv, le reti ammiraglie generaliste hanno perso un po’ di pubblico e così il film tv Per amore del mio popolo – Don Diana con Alessandro Preziosi su Rai1 ha registrato il 14,24% di share media con 3 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il finale di stagione della fiction La compagnia del Cigno 2 aveva raccolto il 16,6% e 3,7 milioni. Ma è per la seconda posizione che si registra una grande novità, con il soprasso di Che tempo che fa su Rai3 con il 10,83% e 2,651 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show di Fabio Fazio aveva fatto il 10,9% e 2,7 milioni. Sul gradino più basso del podio, quindi, il game show Avanti un altro! Pure di sera su Canale5 con l’11,06% e 2,427 milioni d’italiani ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 24 maggio 2021)tv: Che tempo che fa secondo, Avanti un altro! terzo Con la Serie A che si giocava i posti Champions sulla pay tv, le reti ammiraglie generaliste hanno perso un po’ di pubblico e così il film tv Per amore del mio popolo – Don Diana con Alessandro Preziosi suha registrato il 14,24% di share media con 3 milioni di telespettatori. Settimana scorsa il finale di stagione della fiction La compagnia del Cigno 2 aveva raccolto il 16,6% e 3,7 milioni. Ma è per la seconda posizione che si registra una grande novità, con il soprasso di Che tempo che fa su Rai3 con il 10,83% e 2,651 milioni di contatti. Domenica scorsa il talk show diaveva fatto il 10,9% e 2,7 milioni. Sul gradino più basso del podio, quindi, il game show Avanti un altro! Pure di sera su Canale5 con l’11,06% e 2,427 milioni d’italiani ...

