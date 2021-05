Allenatore Napoli, non solo Spalletti: De Laurentiis in contatto con Allegri (Di lunedì 24 maggio 2021) Il Napoli è alla ricerca di un grande profilo per la panchina dopo l’addio a Gattuso. Il presidente in contatto con Spalletti e Allegri Il presidente del Napoli è alla ricerca di un grande profilo per la panchina partenopea dopo l’addio con Gattuso. Il nome più caldo è quello di Luciano Spalletti ma De Laurentiis ha contattato anche l’ex Juve e Milan. Come svela il Corriere dello Sport da qualche tempo ci sono dei continui contatti telefonici tra il presidente del Napoli e Massimiliano Allegri: il tecnico è corteggiato da tante squadre tra cui Juventus e Real Madrid, ma De Laurentiis non molla la presa giacchè ha trovato con lui una veduta simile di calcio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 24 maggio 2021) Ilè alla ricerca di un grande profilo per la panchina dopo l’addio a Gattuso. Il presidente inconIl presidente delè alla ricerca di un grande profilo per la panchina partenopea dopo l’addio con Gattuso. Il nome più caldo è quello di Lucianoma Deha contattato anche l’ex Juve e Milan. Come svela il Corriere dello Sport da qualche tempo ci sono dei continui contatti telefonici tra il presidente dele Massimiliano: il tecnico è corteggiato da tante squadre tra cui Juventus e Real Madrid, ma Denon molla la presa giacchè ha trovato con lui una veduta simile di calcio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

