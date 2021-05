ADStudioVisit con Elena Salmistraro

Leggi su cityroma

(Di lunedì 24 maggio 2021) Product designer, artista e illustratrice,fonda il suo studio a Milano nel 2009. Anima libera dal gusto eclettico, un linguaggio espressivo è tra i più riconoscibili del settore. Le sue creazioni combinano arte e design, cura per i dettagli e ricerca appassionata di forme e stili. I suoi lavori spaziano dalle collaborazioni con grandi aziende, come Capellini, Cedit, CC-Tapis, Vitra, e progetti trasversali frutto del vasto immaginario creativo della designer, tra questi la bottiglia limited edition 2020 del Vermentino “La Pettegola” Banfi, l’allestimento per Luisaviaroma con Nike, fino alla reinterpretazione del Cavallo di Leonardo all’Ippodromo di San Siro. Oggi andiamo alla scoperta del mondo multiforme diche prende vita all’interno del suo studio ...