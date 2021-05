Treviglio | decine di giovanissimi vandali devastano treno in stazione

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 maggio 2021) Un folto gruppo di ragazzini ha distrutto la porta del bagno e gli estintori di unin partenza da. È successo nel pomeriggio di sabato su un convoglio che doveva partire per Milano Greco Pirelli. I giovani, minorenni senza biglietto, hanno praticamente preso possesso deldanneggiandolo in modo serio e poi scappando. La partenza è stata rinviata di quasi un’ora mentre una dozzina di ragazzini, tra i 14 e i 16 anni sono stati identificati. In realtà erano molti di più i, oltre 50 ed erano stati preceduti da un altro tentativo di creare caos da parte di alcunedi coetanei saliti a Romano su un altroper Milano Centrale.