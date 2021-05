Traffico Roma del 23-05-2021 ore 14:30 (Di domenica 23 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e buona domenica Traffico scorrevole al momento sulle strade della capitale è anche sul Raccordo Anulare si circola regolarmente sull’intero percorso intanto in città prosegue la manifestazione via libera vie e strade della città quindi sono aperta esclusivamente a pedoni e ciclisti strade chiuse al Traffico per auto e moto limitazioni anche nel trasporto pubblico questo fino alle 19 a Ostia Per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva nella zona del Porto si tratta di una gara podistica è chiuso un tratto del Lungomare Duca degli Abruzzi per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione ... Leggi su romadailynews (Di domenica 23 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e buona domenicascorrevole al momento sulle strade della capitale è anche sul Raccordo Anulare si circola regolarmente sull’intero percorso intanto in città prosegue la manifestazione via libera vie e strade della città quindi sono aperta esclusivamente a pedoni e ciclisti strade chiuse alper auto e moto limitazioni anche nel trasporto pubblico questo fino alle 19 a Ostia Per consentire lo svolgimento di una manifestazione sportiva nella zona del Porto si tratta di una gara podistica è chiuso un tratto del Lungomare Duca degli Abruzzi per i dettagli di questa e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Massimo vecchi per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...

