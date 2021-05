Strage di Capaci, l’attentato che sconvolse l’Italia intera (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi 23 maggio, ricorre l’anniversario della Strage di Capaci. Un vile attentato di stampo mafioso, che spezzò la vita del magistrato antimafia Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e di parte della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Monrtinaro. L’impegno di Giovanni Falcone, nel combattere la mafia, rimane uno degli esempi di legalità, più incisivi nel nostro paese. Per questo nonostante siano passati anni, da quella drammatica Strage di Capaci, correva l’anno 1992, il ricordo è ancora vivido. Ogni anno giovani di tutta Italia, omaggiano il ricordo delle vittime di mafia, con manifestazioni e maratone della legalità. La legalità. Un valore che ha profondamente guidato la vita e l’operato di uomini coraggiosi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Solo due, dei tanti uomini, che negli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi 23 maggio, ricorre l’anniversario delladi. Un vile attentato di stampo mafioso, che spezzò la vita del magistrato antimafia Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e di parte della scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Monrtinaro. L’impegno di Giovanni Falcone, nel combattere la mafia, rimane uno degli esempi di legalità, più incisivi nel nostro paese. Per questo nonostante siano passati anni, da quella drammaticadi, correva l’anno 1992, il ricordo è ancora vivido. Ogni anno giovani di tutta Italia, omaggiano il ricordo delle vittime di mafia, con manifestazioni e maratone della legalità. La legalità. Un valore che ha profondamente guidato la vita e l’operato di uomini coraggiosi come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Solo due, dei tanti uomini, che negli ...

ligabue : Il 23 maggio, 29° anniversario della Strage di Capaci, mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire No al… - Avvenire_Nei : 29 anni fa la strage di Capaci. Il ricordo inedito su Falcone e Livatino - eziomauro : L'orrore e la memoria, 29 anni fa la strage di Capaci - Mariquita_la1a : RT @donTonio66: 29 anni fa la #strage di #Capaci. In 5 persero la vita. Tra gli agenti di scorta del giudice #Falcone morì anche Rocco Dici… - Daniela54092686 : RT @donTonio66: 29 anni fa la #strage di #Capaci. In 5 persero la vita. Tra gli agenti di scorta del giudice #Falcone morì anche Rocco Dici… -