Statale 16, due incidenti: in uno è morto un bambino di otto anni Nei pressi di Bari anche il decesso di un 36enne (Di domenica 23 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Due incidenti stradali dalle conseguenze tragiche nel giro di poche ore ieri sulla Statale 16 nei pressi di Bari. Nel primo ha perso la vita un uomo di 36 anni, che, per cause tutte ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter. Per le conseguenze del secondo, forse legato al rallentamenti nella corsia opposta per vedere cosa fosse accaduto, invece, è deceduto un bambino di otto anni che viaggiava su un’automobile assieme alla madre e al fratello, i quali non sarebbero in pericolo di vita. Da accertare anche in questo caso la dinamica, verosimilmente un tamponamento nella zona di Cozze nel tardo pomeriggio. L'articolo Statale 16, due ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 maggio 2021) Di Francesco Santoro: Duestradali dalle conseguenze tragiche nel giro di poche ore ieri sulla16 neidi. Nel primo ha perso la vita un uomo di 36, che, per cause tutte ancora da chiarire, ha perso il controllo del suo scooter. Per le conseguenze del secondo, forse legato al rallentamenti nella corsia opposta per vedere cosa fosse accaduto, invece, è deceduto undiche viaggiava su un’automobile assieme alla madre e al fratello, i quali non sarebbero in pericolo di vita. Da accertarein questo caso la dinamica, verosimilmente un tamponamento nella zona di Cozze nel tardo pomeriggio. L'articolo16, due ...

Advertising

MilaSpicola : E mi si dice pure: 'sei contro i giovani'. No, sono me. Di contesto povero, non ho avuto tempo pieno, non ho avuto… - NoiNotizie : #Bari, strada statale 16: due incidenti, morti un 36enne e un bimbo di otto anni - NoiNotizie : Statale 16, due incidenti: in uno è morto un bambino di otto anni. Nei pressi di #Bari anche il decesso di un 36enne - VengoDiMongo : RT @gbponz: @brusco_sandro @MorelliSal Ci si dimentica di dire che se si dà metà della Samsung in mano ai nostri scappati di casa, dopo due… - GHERARDIMAURO1 : COPERTONI AUTO, SEMPRE GIACENTI, CON DUE MASHERE A TERRA, ORA HANNO SPOSTATO UNA MASHERINA, NON PIU' LE DUE MASHERI… -