Sansone: «Non sono tifoso del Milan ma voglio che la Juve non entri in Champions» (Di domenica 23 maggio 2021) L’attaccante del Bologna Nicola Sansone ha parlato in vista del match contro i bianconeri. Ecco le parole dell’ex Sassuolo Nicola Sansone ha parlato a DAZN a poche ore da Bologna-Juventus, gara decisiva per la qualificazione alla Champions dei bianconeri. «Premetto che non sono più tifoso del Milan da quando ho esordito tra i professionisti. Da piccolo però ho sempre avuto una preferenza per le squadre di Milano, mai per la Juve e contro di loro ce la metteremo tutta. Non voglio che vadano in Champions! E spero che Milan e Napoli vincano» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) L’attaccante del Bologna Nicolaha parlato in vista del match contro i bianconeri. Ecco le parole dell’ex Sassuolo Nicolaha parlato a DAZN a poche ore da Bologna-ntus, gara decisiva per la qualificazione alladei bianconeri. «Premetto che nonpiùdelda quando ho esordito tra i professionisti. Da piccolo però ho sempre avuto una preferenza per le squadre dio, mai per lae contro di loro ce la metteremo tutta. Nonche vadano in! E spero chee Napoli vincano» L'articolo proviene da Calcio News 24.

